23e édition du Grand Splash

La 23ᵉ édition du Grand Splash, organisée par la Fondation Rivières à l'embouchure du canal de Lachine, a réuni un record de 310 participants.

Cet événement visait à contester l'abandon d'un projet de baignade publique par la mairie d'arrondissement.

André Bélanger, directeur de la Fondation, souligne l'excellente qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent et déplore les coûts disproportionnés accordés aux piscines municipales par rapport aux aménagements en eau libre.

Il appelle à un changement de paradigme, s'inspirant de l'Ontario et d'Ottawa, pour promouvoir la responsabilité individuelle et démocratiser l'accès aux berges montréalaises.

Écoutez André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières, expliquer le tout, lundi au Québec maintenant.