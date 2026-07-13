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23e édition du Grand Splash

Baignade en eau libre: Lachine réclame son accès public

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 juillet 2026 15:49

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Baignade en eau libre: Lachine réclame son accès public
Plusieurs personnes ont participé à la 23e édition du Grand Splash, en se baignant à l'embouchure du canal de Lachine pour revendiquer un meilleur accès public aux berges, le dimanche 12 juillet 2026, à Montréal. / Samira Ait Kaci Ali/ La Presse Canadienne

La 23ᵉ édition du Grand Splash, organisée par la Fondation Rivières à l'embouchure du canal de Lachine, a réuni un record de 310 participants.

Cet événement visait à contester l'abandon d'un projet de baignade publique par la mairie d'arrondissement.

André Bélanger, directeur de la Fondation, souligne l'excellente qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent et déplore les coûts disproportionnés accordés aux piscines municipales par rapport aux aménagements en eau libre.

Il appelle à un changement de paradigme, s'inspirant de l'Ontario et d'Ottawa, pour promouvoir la responsabilité individuelle et démocratiser l'accès aux berges montréalaises.

Écoutez André Bélanger, directeur général de la Fondation Rivières, expliquer le tout, lundi au Québec maintenant

«Une piscine municipale extérieure à Montréal, la dernière a coûté 8 millions de dollars [...] Ici, on parle d'un projet de 500 000, dont une partie consiste à installer des toilettes, un kiosque pour se changer, réasphalter le chemin...»

André Bélanger

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