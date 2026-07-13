Une solution simple pour adapter ses pantalons...

Face au problème des poches trop courtes sur les pantalons féminins, une entrepreneuse québécoise propose des extensions de poches à installer soi-même.

Ces extensions, qui ajoutent près de six pouces de longueur, permettent de loger un téléphone intelligent. Conçus dans un tissu mince et résistant de coton-polyester, ces ensembles de couture incluent tout le matériel nécessaire et s'adressent même aux personnes novices.

Écoutez Stéphanie Lavoie, fondatrice de Pockit DIY, expliquer le tout, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin.