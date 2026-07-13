Les remous politiques estivaux

Victor Henriquez analyse les impacts politiques du départ tardif du ministre François Bonnardel, qui perturbe la stratégie de communication gouvernementale de Christine Fréchette à l'approche des élections.

Il aborde également le rejet par la communauté de Pessamit d'une entente de principe avec Hydro-Québec, que l'on peut qualifier de vote de protestation contre un processus jugé trop rapide.

Ce rejet de l'entente par la communauté innue de la Côte-Nord complique les visées énergétiques de la province.

Écoutez la chronique politique de Victor Henriquez, lundi au Midi avec Valérie Beaudoin.

Enfin, il traite de l'opposition citoyenne à l'agrandissement de Tennis Canada au parc Jarry, une situation qui illustre le délicat équilibre entre le développement d’une métropole d'envergure et la préservation de ses espaces verts.