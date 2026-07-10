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Condamné à tort pour meurtre

L'État a-t-il payé pour faire taire la vérité dans l'affaire Claude Paquin?

par 98.5

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12:51

Entendu dans

Le midi

le 10 juillet 2026 13:06

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
L'État a-t-il payé pour faire taire la vérité dans l'affaire Claude Paquin?
L'État a-t-il payé pour faire taire la vérité dans l'affaire Claude Paquin? / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

Claude Paquin a été condamné à tort pour meurtre en 1983 et a passé plus de 18 ans derrière les barreaux et 23 ans en libération conditionnelle avant d'être finalement acquitté en 2024, alors qu'il était âgé de 81 ans.

De nouveaux détails troublants dans cette affaire refont surface, alors qu'on apprend que Monsieur Paquin aurait pu être libéré dès le milieu des années 1990. Le principal témoin de la poursuite était prêt à révéler qu'il avait fait condamner un innocent, mais les autorités lui auraient versé 25 000 $ en échange de son silence.

Écoutez les nouveaux détails de cette histoire avec le journaliste d'enquête à La Presse, Vincent Larouche, à l'émission Le midi.

«Dans le dossier de M. Paquin, on comprend que peut-être ils tournaient les coins ronds et ils avaient plus le souci d'obtenir des succès avec leur super délateur que de coller vraiment aux faits et à la vérité.»

Vincent Larouche

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