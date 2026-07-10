Claude Paquin a été condamné à tort pour meurtre en 1983 et a passé plus de 18 ans derrière les barreaux et 23 ans en libération conditionnelle avant d'être finalement acquitté en 2024, alors qu'il était âgé de 81 ans.

De nouveaux détails troublants dans cette affaire refont surface, alors qu'on apprend que Monsieur Paquin aurait pu être libéré dès le milieu des années 1990. Le principal témoin de la poursuite était prêt à révéler qu'il avait fait condamner un innocent, mais les autorités lui auraient versé 25 000 $ en échange de son silence.

Écoutez les nouveaux détails de cette histoire avec le journaliste d'enquête à La Presse, Vincent Larouche, à l'émission Le midi.