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Seulement 8 sénateurs avec une assiduité parfaite

Absentéisme au Sénat: «Ils sont pas mal libres de faire ce qu'ils veulent»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 10 juillet 2026 13:02

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Absentéisme au Sénat: «Ils sont pas mal libres de faire ce qu'ils veulent»
Le député du Bloc Québécois dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval. / Justin Tang/La Presse Canadienne

Seulement 8 des 105 sénateurs de la Chambre haute ont affiché une assiduité parfaite au cours de la dernière année à Ottawa.

Le député du Bloc Québécois, Xavier Barsalou-Duval, s'indigne de ce bilan qu'il juge inacceptable, alors que le salaire de base de ces parlementaires atteint 192 000 $ par année et que leurs dépenses institutionnelles ont grimpé de 40 % en dix ans.

Écoutez Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc Québécois dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, à ce sujet, vendredi, à l'émission Le midi.

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