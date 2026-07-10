Seulement 8 sénateurs avec une assiduité parfaite

Seulement 8 des 105 sénateurs de la Chambre haute ont affiché une assiduité parfaite au cours de la dernière année à Ottawa.

Le député du Bloc Québécois, Xavier Barsalou-Duval, s'indigne de ce bilan qu'il juge inacceptable, alors que le salaire de base de ces parlementaires atteint 192 000 $ par année et que leurs dépenses institutionnelles ont grimpé de 40 % en dix ans.

Écoutez Xavier Barsalou-Duval, député du Bloc Québécois dans la circonscription de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, à ce sujet, vendredi, à l'émission Le midi.