Passer de 60% à 90% de recyclage du verre

Le groupe Bellemare a récemment obtenu de nouveaux certificats d’autorisation lui permettant d’optimiser le recyclage du verre issu des bacs bleus au Québec.

Grâce à l’implantation de trieurs optiques, l'entreprise pourra séparer les couleurs du verre afin de l'acheminer vers la refonte locale, notamment à la fonderie Owens-Illinois de Montréal.

En plus de la refonte, le verre nettoyé sera valorisé sous diverses formes, comme la poussière de verre pour le béton bas carbone, le sable de sablage ou les filtres de piscine.

Cette avancée technologique permettra de réduire considérablement l'utilisation du verre comme simple matière de recouvrement dans les sites d'enfouissement.

Écoutez Stéphane Fortin, vice-président du groupe Bellemare, expliquer le tout, lundi au micro de Valérie Beaudoin.