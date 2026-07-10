Extraction de terres rares au Nunavik

L'entreprise canadienne Torngat Metals prévoit de développer le gisement de terres rares de Strange Lake, situé au Nunavik.

Ce projet d’envergure, qui bénéficie d'un soutien financier des gouvernements canadien et américain, vise l'extraction de métaux rares essentiels à la fabrication de technologies vertes et militaires, dans un marché mondial actuellement dominé par la Chine.

Les enjeux de cette exploitation naviguent entre la sécurité nationale et l'acceptabilité sociale auprès de la communauté inuite locale de Kangiqsualujjuaq.

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Le midi.