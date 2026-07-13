Des campagnes de civilité sont en cours

Une personne sur cinq se déclare dérangée par le bruit au Québec et au Canada. En faites-vous partie?

Léa Compartino, journaliste et co-animatrice à Saguenay, s’est penchée sur la question.

Écoutez Léo Compartino à ce sujet, journaliste et co-animatrice à l’émission Midi pile, en compagnie de Catherine Brisson.

Pour lutter contre le bruit causé par les véhicules modifiés et l’incivilité, des campagnes de civilité et des opérations policières, telles que Rapide et dangereux, ont été lancées, menant à l'émission de 11 000 constats d’infraction en 2025.

Les plaintes pour bruit déposées auprès de la Sûreté du Québec sont néanmoins en baisse depuis 2020.

