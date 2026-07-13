 Aller au contenu
Tensions avec l'Iran

Détroit d'Ormuz: l'expert Kevin Gafaiti recadre les menaces de Trump

par 98.5

0:00
10:29

Entendu dans

Le midi

le 13 juillet 2026 13:10

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Détroit d'Ormuz: l'expert Kevin Gafaiti recadre les menaces de Trump
Donald Trump d’imposer un tarif de 20 % sur les navires de passage dans le détroit d’Ormuz. / (AP Photo/Mark Schiefelbein)

L'animatrice Valérie Beaudoin et son invité Kevan Gafaïti analysent les récentes déclarations de Donald Trump sur le détroit d'Ormuz.

L'expert juge l'idée d'imposer une taxe de 20 % sur le fret maritime irréaliste et économiquement inacceptable.

Concernant la reprise des hostilités, il souligne que les frappes américaines actuelles contre l'Iran s'avèrent plus efficaces qu'au printemps dernier. 

Écoutez Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président-fondateur de l’Institut des Relations Internationales et géopolitique, lundi. 

Autre sujet abordé

  • Les législatives israéliennes en octobre: Benyamin Netanyahou est-il en bonne posture? 

«Mon analyse est que nous sommes absolument entrés dans un cycle de conflictualité qui ne va pas cesser jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. Nous pouvons espérer un accord, je l'espère [...] Maintenant, le contexte n'est absolument pas favorable.»

Kevan Gafaïti

Vous aimerez aussi

Les Canadiens achètent trop de vêtements qui ne durent pas
L'effet Lavallée
Les Canadiens achètent trop de vêtements qui ne durent pas
0:00
20:28
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Mode féminine: en finir avec le problème des poches courtes!
Rattrapage
Une solution simple pour adapter ses pantalons...
Mode féminine: en finir avec le problème des poches courtes!
Armes illégales: l'expert Francis Langlois nuance les propos de Pierre Poilievre
Rattrapage
Le Canada face au défi de la frontière américaine
Armes illégales: l'expert Francis Langlois nuance les propos de Pierre Poilievre
Référendum innu: Hydro-Québec essuie un refus malgré deux milliards en jeu
Rattrapage
Un manque de clarté et d’information?
Référendum innu: Hydro-Québec essuie un refus malgré deux milliards en jeu
Projet Strange Lake: «Jamais le Nord-du-Québec n’aura été aussi international»
Rattrapage
Extraction de terres rares au Nunavik
Projet Strange Lake: «Jamais le Nord-du-Québec n’aura été aussi international»
L'État a-t-il payé pour faire taire la vérité dans l'affaire Claude Paquin?
Rattrapage
Condamné à tort pour meurtre
L'État a-t-il payé pour faire taire la vérité dans l'affaire Claude Paquin?
Absentéisme au Sénat: «Ils sont pas mal libres de faire ce qu'ils veulent»
Rattrapage
Seulement 8 sénateurs avec une assiduité parfaite
Absentéisme au Sénat: «Ils sont pas mal libres de faire ce qu'ils veulent»
Les Québécois préfèrent le vin à la bière et aux spiritueux
Rattrapage
71% en boivent
Les Québécois préfèrent le vin à la bière et aux spiritueux
«Il y a toujours beaucoup d'énergie en début de festival» -Louis Bellavance
Rattrapage
58e édition du Festival d’été de Québec
«Il y a toujours beaucoup d'énergie en début de festival» -Louis Bellavance
Nuisances olfactives: Sanimax et Montréal toujours dans l'impasse
Rattrapage
L'entreprise souhaiterait obtenir une dérogation
Nuisances olfactives: Sanimax et Montréal toujours dans l'impasse
Les feux de forêt au Canada plus nombreux qu'à pareille date l'an dernier
Rattrapage
796 actifs, dont 60 hors de contrôle
Les feux de forêt au Canada plus nombreux qu'à pareille date l'an dernier
L'Iran veut assassiner Donald Trump selon les services secrets israéliens
Rattrapage
Moyen-Orient
L'Iran veut assassiner Donald Trump selon les services secrets israéliens
Un Québécois sacré meilleur serveur de bière au monde à Wimbledon
Rattrapage
Service parfait Stella Artois
Un Québécois sacré meilleur serveur de bière au monde à Wimbledon
La mortalité infantile recule dans le monde: «il y a encore du progrès»
Rattrapage
Accès aux soins
La mortalité infantile recule dans le monde: «il y a encore du progrès»
Fin d'un grand chapitre pour la Fondation Bruny Surin
Rattrapage
Un bilan exceptionnel
Fin d'un grand chapitre pour la Fondation Bruny Surin