Tensions avec l'Iran

L'animatrice Valérie Beaudoin et son invité Kevan Gafaïti analysent les récentes déclarations de Donald Trump sur le détroit d'Ormuz.

L'expert juge l'idée d'imposer une taxe de 20 % sur le fret maritime irréaliste et économiquement inacceptable.

Concernant la reprise des hostilités, il souligne que les frappes américaines actuelles contre l'Iran s'avèrent plus efficaces qu'au printemps dernier.

Écoutez Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président-fondateur de l’Institut des Relations Internationales et géopolitique, lundi.

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