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Moyen-Orient

L'Iran veut assassiner Donald Trump selon les services secrets israéliens

par 98.5

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9:25

Entendu dans

Le midi

le 10 juillet 2026 12:15

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
L'Iran veut assassiner Donald Trump selon les services secrets israéliens
Une bannière représentant le président Donald Trump est brandie dans le cadre des cérémonies en hommage au guide suprême iranien assassiné, l’ayatollah Ali Khamenei, à Téhéran, en Iran. / AP Photo/Altaf Qadri

L'Iran planifierait l'assassinat de Donald Trump selon des informations transmises par les services secrets israéliens à Washington.

À quel point ces informations pourraient-elles s'avérer réalistes et quels impacts pourraient-elles avoir sur la suite du conflit ?

Selon un enseignant à Sciences Po Paris, un dirigeant américain peut être visé par plusieurs milliers de complots et de tentatives d'assassinat, le tout dans la plus grande discrétion.

Écoutez l'analyse de Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président-fondateur de l’Institut des Relations internationales et de Géopolitique (IRIG), à l'émission Le midi

«Il ne faut pas minimiser la réalité. Vous avez un des slogans les plus usités depuis 1979 : Marg bar Amrika, "Mort à l'Amérique", et Marg bar Israël, "Mort à Israël". Ce sont des slogans que vous entendez très régulièrement. Et les funérailles d’Ali Khamenei, le guide suprême iranien, n’ont absolument pas fait exception. Vous aviez beaucoup d'appels à "la destruction et la mort" et des États-Unis et d'Israël.»

Kevan Gafaïti

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