Moyen-Orient

L'Iran planifierait l'assassinat de Donald Trump selon des informations transmises par les services secrets israéliens à Washington.

À quel point ces informations pourraient-elles s'avérer réalistes et quels impacts pourraient-elles avoir sur la suite du conflit ?

Selon un enseignant à Sciences Po Paris, un dirigeant américain peut être visé par plusieurs milliers de complots et de tentatives d'assassinat, le tout dans la plus grande discrétion.

Écoutez l'analyse de Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président-fondateur de l’Institut des Relations internationales et de Géopolitique (IRIG), à l'émission Le midi.