Moyen-Orient

L'Iran planifierait l'assassinat de Donald Trump selon des informations transmises par les services secrets israéliens à Washington.
À quel point ces informations pourraient-elles s'avérer réalistes et quels impacts pourraient-elles avoir sur la suite du conflit ?
Selon un enseignant à Sciences Po Paris, un dirigeant américain peut être visé par plusieurs milliers de complots et de tentatives d'assassinat, le tout dans la plus grande discrétion.
Écoutez l'analyse de Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris et président-fondateur de l’Institut des Relations internationales et de Géopolitique (IRIG), à l'émission Le midi.
«Il ne faut pas minimiser la réalité. Vous avez un des slogans les plus usités depuis 1979 : Marg bar Amrika, "Mort à l'Amérique", et Marg bar Israël, "Mort à Israël". Ce sont des slogans que vous entendez très régulièrement. Et les funérailles d’Ali Khamenei, le guide suprême iranien, n’ont absolument pas fait exception. Vous aviez beaucoup d'appels à "la destruction et la mort" et des États-Unis et d'Israël.»