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Nouveau film d'Alejandro González Iñárritu

Digger: «Tom Cruise veut sa statuette des Oscars» -Henry Arnaud

par 98.5

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Entendu dans

Le matin

le 13 juillet 2026 09:22

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix

et autres

Digger: «Tom Cruise veut sa statuette des Oscars» -Henry Arnaud
Henry Arnaud / Cogeco Média

La bande-annonce du nouveau film de Tom Cruise, intitulé Digger, s’apprête à être dévoilée. Ce long-métrage, réalisé par le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu, présente un Tom Cruise complètement métamorphosé et éloigné de ses rôles habituels dans Mission Impossible.

L'acteur y incarne l'homme le plus riche et puissant au monde, confronté à une catastrophe sur ses exploitations pétrolières au pôle Nord.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, faire le point sur la sortie tant attendue de ce nouveau film mettant en vedette le populaire comédien.

À 64 ans, Tom Cruise cherche activement à renouveler son image et à décrocher l’Oscar du meilleur acteur, une distinction qui manque toujours à sa carrière malgré des nominations passées.

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