Nouveau film d'Alejandro González Iñárritu

La bande-annonce du nouveau film de Tom Cruise, intitulé Digger, s’apprête à être dévoilée. Ce long-métrage, réalisé par le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu, présente un Tom Cruise complètement métamorphosé et éloigné de ses rôles habituels dans Mission Impossible.

L'acteur y incarne l'homme le plus riche et puissant au monde, confronté à une catastrophe sur ses exploitations pétrolières au pôle Nord.

Écoutez le correspondant à Hollywood, Henry Arnaud, faire le point sur la sortie tant attendue de ce nouveau film mettant en vedette le populaire comédien.

À 64 ans, Tom Cruise cherche activement à renouveler son image et à décrocher l’Oscar du meilleur acteur, une distinction qui manque toujours à sa carrière malgré des nominations passées.