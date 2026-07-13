Événements estivaux visés par des attaques

La fusillade qui a coûté la vie à deux personnes dans un festival organisé dans les rues de Toronto, samedi soir, soulève des débats au sujet de la sécurisation d'événements extérieurs.

Cet enjeu a souvent été soulevé, notamment après l’attaque à la voiture-bélier à Toronto en 2018 ou encore après celle qui a tué 11 personnes au festival Lapu-Lapu à Vancouver en avril 2025.

Si l’investissement autour des dispositifs de sécurité augmente, les organisateurs doivent aussi jongler avec des impératifs financiers de plus en plus importants.

Il est nécessaire de trouver un juste milieu pour que la sécurisation d’un site ne puisse pas nuire à l’expérience vécue par les festivaliers.

Écoutez Alexis Lavoie-Bouchard, conseiller en sécurité événementielle, commenter le tout, lundi, à l’émission de Jean-Sébastien Hammal.