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Élection de mi-mandat

Les démocrates dans un course contre la montre au Maine

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Entendu dans

Le midi

le 9 juillet 2026 13:53

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les démocrates dans un course contre la montre au Maine
Graham Platner / AP Photo / Robert F. Bukaty

Graham Platner, candidat démocrate dans le Maine aux élections sénatoriales de novembre, a jeté l’éponge ce mercredi, après une accusation de viol et une longue série de scandales.

Ce véritable séisme politique frappe les démocrates à quelques mois seulement des élections américaine de mi-mandat.

Platner a été lâché ces derniers jours par la grande majorité de ses soutiens, y compris par son mentor Bernie Sanders, le sénateur du Vermont.

Le comité démocrate du Maine devrait désigner un nouveau candidat avant le 27 juillet.

Écoutez l'expert en politique américaine Guillaume Lavoie, aborder le tout, jeudi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

«Les appuis les plus importants, Bernie Sanders, par exemple, Elizabeth Warren, ont commencé à retirer leurs appuis. Il n'y a plus d'espace politique pour lui, pour rester.»

Guillaume Lavoie

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