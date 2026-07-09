Élection de mi-mandat

Graham Platner, candidat démocrate dans le Maine aux élections sénatoriales de novembre, a jeté l’éponge ce mercredi, après une accusation de viol et une longue série de scandales.

Ce véritable séisme politique frappe les démocrates à quelques mois seulement des élections américaine de mi-mandat.

Platner a été lâché ces derniers jours par la grande majorité de ses soutiens, y compris par son mentor Bernie Sanders, le sénateur du Vermont.

Le comité démocrate du Maine devrait désigner un nouveau candidat avant le 27 juillet.

Écoutez l'expert en politique américaine Guillaume Lavoie, aborder le tout, jeudi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.