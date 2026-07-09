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Mark Carney en Arabie saoudite

«Il fallait bien qu'un premier ministre essaie de normaliser les relations»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juillet 2026 16:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
«Il fallait bien qu'un premier ministre essaie de normaliser les relations»
Ferry de Kerckhove / Cogeco Média

Le premier ministre canadien Mark Carney est en Arabie Saoudite afin de tenter de normaliser les relations Canada-Arabie Saoudite après la crise de 2018 sur les droits de la personne.

Écoutez l'analyste et ancien diplomate Ferry de Kerckhove au micro de Catherine Brisson.

Mark Carney privilégie une diplomatie discrète axée sur les intérêts stratégiques, économiques et la diversification des partenaires, notamment via le Forum d’Investissement Canada-Arabie Saoudite, tout en maintenant la défense des droits humains.

Le dialogue Canada-Europe s’intensifie, ce qui illustre une volonté de s’éloigner de la dépendance envers les États-Unis, dans un contexte de tensions accrues sous Donald Trump et de recomposition géopolitique mondiale.

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