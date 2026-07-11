La série Olivier Primeau, pas encore milliardaire!, qui explore les moyens par lesquels cet entrepreneur québécois a construit son influence, sa fortune et sa popularité, sera disponible sur Crave dès le 15 juillet.
Écoutez l'entrepreneur Olivier Primeau discuter de cette série et de ses projets, samedi, au micro de l'émission Signé l'été.
«J'ai accepté parce que c'est un beau format de trois fois 1 h. Je documente ma vie depuis plus de dix ans et c'est tout le temps en format court ou presque. Mais là, on parle à ma mère, mon père, mon frère, on va à mon école primaire, à mon école secondaire. On voit où tout a commencé. Donc j'ai aimé ça, puis ça va faire de beaux souvenirs.»
Autre sujet abordé:
- L'importance à la fois des médias traditionnels et des réseaux sociaux
- Olivier Primeau ne ferme pas la porte à faire de la politique dans l'avenir