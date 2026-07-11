Le coût de la vie pousse les Québécois à couper un peu partout, même dans leur passe-temps favori, révèle un article de La Presse paru jeudi. Cette réalité entraîne un changement des habitudes de nombreuses personnes touchées par celle-ci.

Écoutez la journaliste de La Presse Marissa Groguhé, qui a enquêté sur le sujet, en discuter, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.