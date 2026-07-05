Film François.e. et le sujet de la transidentité

Tout l’été, Jean-François Baril reçoit à son micro des personnalités québécoises connues pour discuter de leur carrière et prendre de leurs nouvelles.

Écoutez le comédien Louis Morissette discuter du personnage principal qu'il incarne dans la nouvelle comédie François.e. Le film se penche sur l'histoire d'un scénariste qui se fait passer pour une femme trans avec l'idée obtenir du financement pour un projet.

Le comédien discute notamment de son sentiment avant d'entamer ce projet, qui touche à un sujet de société très délicat.