Film François.e. et le sujet de la transidentité

Tout l’été, Jean-François Baril reçoit à son micro des personnalités québécoises connues pour discuter de leur carrière et prendre de leurs nouvelles.
Écoutez le comédien Louis Morissette discuter du personnage principal qu'il incarne dans la nouvelle comédie François.e. Le film se penche sur l'histoire d'un scénariste qui se fait passer pour une femme trans avec l'idée obtenir du financement pour un projet.
Le comédien discute notamment de son sentiment avant d'entamer ce projet, qui touche à un sujet de société très délicat.
«Le danger de la chose rendait ça intéressant. Ça va chercher un autre côté de ma personnalité, le côté un peu frondeur baveux. Je voulais montrer qu'on va le faire et qu'on ne se plantera pas. C'était une motivation de prouver qu'on n'était pas des imbéciles, puis qu'on allait réussir à amener ça à bon port. Puis, maintenant que le film sort, ça me fait réaliser la grande différence entre Montréal et le reste du Québec sur le plan de la réception du film et les ventes de billets. Il fallait faire ce film-là parce qu'il y a une discussion à y avoir dans certaines régions.»