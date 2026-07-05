Chronique monde du travail

Les Canadiens auraient une relation plus saine avec leurs vacances que les Américains. C'est ce qu'illustrent des données de sondages publiés par Harris Poll et Expedia.

Non seulement les Américains disposent en moyenne de douze jours de vacances par année, contre 19 au Canada, mais 80 % d'entre eux ne profitent pas de l'ensemble de celles-ci.

Écoutez Annie Boilard, présidente du réseau AnnieRH, se pencher sur le phénomène, dimanche, lors de sa chronique au micro de l'animateur Jean-François Baril.