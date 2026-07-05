Chronique monde du travail

Les Canadiens auraient une relation plus saine avec leurs vacances que les Américains. C'est ce qu'illustrent des données de sondages publiés par Harris Poll et Expedia.
Non seulement les Américains disposent en moyenne de douze jours de vacances par année, contre 19 au Canada, mais 80 % d'entre eux ne profitent pas de l'ensemble de celles-ci.
Écoutez Annie Boilard, présidente du réseau AnnieRH, se pencher sur le phénomène, dimanche, lors de sa chronique au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Quand on leur demande dans les sondages ce qu'ils ressentent quand ils pensent à leurs vacances, ils sont nombreux à nous parler de ce sentiment de culpabilité. On est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui nous démarque des Américains.»