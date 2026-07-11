Chronique société

La longévité d’un couple repose-t-elle sur des efforts constants pour préserver la connexion? Avec le temps, le cerveau s’habitue aux attentions du quotidien, un phénomène appelé « habituation hédonique », qui peut donner l’impression que les gestes de l’autre sont devenus normaux plutôt qu’exceptionnels.

C’est ce qu’explique la chroniqueuse Ingrid Falaise, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril. Comment éviter que la flamme ne s’éteigne?

Écoutez la chroniqueuse identifier trois pièges qui menacent la relation et proposer des pistes de solutions pour éviter de tomber dans le panneau.