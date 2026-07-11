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Chronique société

Comment éviter que la flamme ne s'éteigne?

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Entendu dans

Signé l'été

le 11 juillet 2026 10:16

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Ingrid Falaise
Ingrid Falaise
Comment éviter que la flamme ne s'éteigne?
La longévité d’un couple repose-t-elle sur des efforts constants pour préserver la connexion? / LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

La longévité d’un couple repose-t-elle sur des efforts constants pour préserver la connexion? Avec le temps, le cerveau s’habitue aux attentions du quotidien, un phénomène appelé « habituation hédonique », qui peut donner l’impression que les gestes de l’autre sont devenus normaux plutôt qu’exceptionnels.

C’est ce qu’explique la chroniqueuse Ingrid Falaise, samedi, au micro de l’animateur Jean-François Baril. Comment éviter que la flamme ne s’éteigne?

Écoutez la chroniqueuse identifier trois pièges qui menacent la relation et proposer des pistes de solutions pour éviter de tomber dans le panneau.

«Dire merci pour le café, dire merci pour la journée, ça va faire en sorte que ton cerveau recommence à voir les qualités qu'il avait cessé de remarquer. Donc, il faut que tu entraînes ton cerveau à revoir le beau. Il faut que tu le reconditionnes.»

Ingrid Falaise

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