Réponse à vos questions

Le camping est de plus en plus populaire au Québec! Selon une étude réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, un Québécois sur quatre a fréquenté un terrain de camping en 2025.

Mais comment bien s'équiper? Est-il possible de louer du matériel? Quels types de camping privilégier? Quel budget faut-il prévoir? Et surtout, faut-il réserver à l'avance pour assurer sa place?

Écoutez Julie Trahan, directrice générale de Camping Québec, répondre aux questions des auditeurs et de l'équipe de Signé l'été sur tout ce qu'il faut savoir pour bien préparer son séjour en camping, samedi.