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Mark Carney à Riyad

«On a un intérêt vital à diversifier nos relations commerciales et sécuritaires»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 10 juillet 2026 08:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On a un intérêt vital à diversifier nos relations commerciales et sécuritaires»
Le premier ministre Mark Carney a rencontré jeudi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour relancer les relations entre Ottawa et Riyad, créer des liens commerciaux et réaliser d'éventuels investissements. / Adrian Wyld / La Presse canadienne

Le premier ministre Mark Carney a rencontré jeudi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad pour relancer les relations entre Ottawa et Riyad, créer des liens commerciaux et réaliser d'éventuels investissements.

Cette visite a toutefois suscité des critiques, alors que l’Arabie saoudite est régulièrement dénoncée pour son bilan en matière de droits de la personne.

Certains, comme Thomas Juneau, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, qui s’est exprimé sur le sujet dans The Globe and Mail, sont toutefois en faveur des actions du premier ministre Carney en Arabie saoudite.

Écoutez le professeur détailler son point de vue, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Mon calcul, ce n'est pas de nier l'existence de désaccords sur la question des droits de la personne, mais de prendre un pas de recul. Le Canada a des problèmes importants dans ses relations avec les États-Unis. On a un intérêt vital à diversifier nos relations commerciales, mais aussi sécuritaires, diplomatiques en matière de défense. Et si on limite ces efforts de diversification aux démocraties, la réalité, c'est qu'il n’y en a pas tant que ça.»

Thomas Juneau

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