Mark Carney à Riyad

Le premier ministre Mark Carney a rencontré jeudi le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane à Riyad pour relancer les relations entre Ottawa et Riyad, créer des liens commerciaux et réaliser d'éventuels investissements.

Cette visite a toutefois suscité des critiques, alors que l’Arabie saoudite est régulièrement dénoncée pour son bilan en matière de droits de la personne.

Certains, comme Thomas Juneau, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, qui s’est exprimé sur le sujet dans The Globe and Mail, sont toutefois en faveur des actions du premier ministre Carney en Arabie saoudite.

Écoutez le professeur détailler son point de vue, vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.