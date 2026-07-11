Caméraman pour une entrevue avec Gorbatchev

Après une carrière exceptionnelle comme caméraman à Radio-Canada, Pierre Mainville, aujourd'hui retraité, a décidé de devenir sauveteur à Saint-Lambert.
Écoutez l'ancien caméraman discuter de son ancienne carrière, qui lui a permis de vivre des moments incroyables, ainsi que de son nouveau métier, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Quand on est caméraman, c'est un privilège. Ce n’est pas toujours facile. J'ai fait cinq olympiques, mais aussi des zones dangereuses. Je parle de Gaza, l'Ukraine, l'Afghanistan, Pakistan. Ça te nourrit comme être humain. J'ai été basé à Moscou pendant trois ans, puis, à un moment donné, le journaliste me dit qu'on fait une rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev. C'était la première fois de l'histoire qu'un dirigeant de l'Union soviétique donnait une entrevue à un média canadien. «Ça m'a impressionné, l'histoire se déroulait devant moi.»
La retraite a toutefois été l'occasion pour le caméraman de renouer avec une autre très grande passion qu'il entretient depuis l'enfance: celle de l'eau.
«Tout ce qui touche à l'eau, j'adore. Pour moi, c'était un lien naturel de continuer. Je ne suis pas arrivé à la retraite en me disant que j'avais besoin d'une job pour ne pas m'ennuyer sur mon balcon à Saint-Lambert. Puis, depuis Moscou, je me suis toujours dit que, dans ma vie, je ne veux rien regretter. Et travailler avec des jeunes, ça garde jeune. À Saint-Lambert, c'est une gang extraordinaire.»