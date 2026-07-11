La situation est critique dans les urgences du Québec, qui affichent des taux d'occupation extrêmement élevés.

Le taux d'occupation de plusieurs hôpitaux est par ailleurs similaire à celui observé durant les périodes de plus fort achalandage, comme le temps des Fêtes.

Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac en discuter samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.