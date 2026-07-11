La situation est critique dans les urgences du Québec, qui affichent des taux d'occupation extrêmement élevés.
Le taux d'occupation de plusieurs hôpitaux est par ailleurs similaire à celui observé durant les périodes de plus fort achalandage, comme le temps des Fêtes.
Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac en discuter samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«En Outaouais, les taux d'occupation sont de 137 % et il y a trois établissements au dessus de 150 %. À Laval, c'est 145 %. À Montréal, on monte jusqu'à 200 % et même 242 % pour l'Hôpital général juif. Ça veut dire que des gens vont attendre 48 h pour voir un médecin. Et je rappelle que, normalement, on vise 85 % d'occupation pour que ça roule normalement, que les temps d'attente ne soient pas trop longs, et que ce soit viable pour le personnel de santé.»
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