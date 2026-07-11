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Revue de presse

Urgences: un taux d'occupation similaire aux périodes de fort achalandage

par 98.5

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8:34

Entendu dans

Signé l'été

le 11 juillet 2026 07:35

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Lucie Besse Razac
Lucie Besse Razac
Urgences: un taux d'occupation similaire aux périodes de fort achalandage
La situation est critique dans les urgences du Québec, qui affichent des taux d'occupation extrêmement élevés. / whyframeshot / Adobe Stock

La situation est critique dans les urgences du Québec, qui affichent des taux d'occupation extrêmement élevés.

Le taux d'occupation de plusieurs hôpitaux est par ailleurs similaire à celui observé durant les périodes de plus fort achalandage, comme le temps des Fêtes.

Écoutez la journaliste Lucie Besse-Razac en discuter samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«En Outaouais, les taux d'occupation sont de 137 % et il y a trois établissements au dessus de 150 %. À Laval, c'est 145 %. À Montréal, on monte jusqu'à 200 % et même 242 % pour l'Hôpital général juif. Ça veut dire que des gens vont attendre 48 h pour voir un médecin. Et je rappelle que, normalement, on vise 85 % d'occupation pour que ça roule normalement, que les temps d'attente ne soient pas trop longs, et que ce soit viable pour le personnel de santé.»

Lucie Besse-Razac

Aussi dans cette revue de presse: 

  • Un sénateur démocrate de la Californie, Adam Schiff, demande au gouvernement du Canada de revoir son boycott sur la vente d’alcool américain
  • L’Union européenne demande à Meta de supprimer quelques fonctionnalités qui rendent ses plateformes trop addictives sous peine d'amendes
  • Baisse des prix des billets pour le mondial de soccer 

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