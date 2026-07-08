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Un des premiers joueurs à pratiquer la musculation

«C’était ma force, ma fierté, ma marque de commerce» -Gilbert Delorme

par 98.5 Sports

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37:05

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 juillet 2026 21:11

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«C’était ma force, ma fierté, ma marque de commerce» -Gilbert Delorme
Gilbert Delorme dans les studios du 98.5 FM / Cogeco Média

Après une brillante carrière de trois saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi, Gilbert Delorme a disputé plus de 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal, les Nordiques de Québec, les Blues de St-Louis, les Red Wings de Detroit et les Penguins de Pittsburgh.

À 63 ans, l'ex-joueur est un animateur de radio et, avec son épouse, il se veut aussi une famille d'accueil.

Écoutez Gilbert Delorme survoler l'ensemble de sa carrière et de son quotidien dans une longue entrevue avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés et les déclarations de Delorme

  • Gilbert Delorme nous parle de sa vie d'animateur de radio du matin à BPM;
  • Celui qui a joué trois ans avec les Saguenéens de Chicoutimi (1978-1981) dans la LHJMQ a vu son chandail retiré en 2008, un bel honneur quelque peu assombri par la maladie d'Alzheimer qui affligeait son père;
  • Delorme a été surpris que les Canadiens fassent sa sélection au repêchage de la LNH: «C’est impressionnant. Je ne m’y attendais aucunement»;
  • «Physiquement, à 18 ans, j’étais aussi fort que des hommes qui étaient plus vieux»;
  • Delorme a été un des premiers joueurs de hockey à pratiquer la musculation: «C’était ma force, ma fierté, ma marque de commerce»;
  • «Quand tu es un jeune de 18 ans, tu n’as pas le droit d’avoir une soirée off!»
  • Lors de son premier contrat (saison 1981-82), il touchait un salaire de 85 000 $ canadiens;
  • Son échange des Canadiens aux Blues: le cadeau de Noël du Tricolore... c’était des valises;
  • Membre des Penguins de Pittsburgh depuis 1989, Delorme se blesse durant la saison morte suivante, puis au camp d'entraînement et il ne disputera aucun match lors de la saison 1990-1991.. qui sera couronnée par la première coupe Stanley des Penguins.
  • «Je n'ai pas pu jouer cette saison, donc, mon nom n'est pas gravé sur la coupe Stanley. Ils m'ont donné une bague. C'est correct.»
  • Depuis des années, Gilbert Delorme et son épouse Diane sont une famille d’accueil d’urgence pour la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

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