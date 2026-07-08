Un des premiers joueurs à pratiquer la musculation

Après une brillante carrière de trois saisons dans la LHJMQ avec les Saguenéens de Chicoutimi, Gilbert Delorme a disputé plus de 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal, les Nordiques de Québec, les Blues de St-Louis, les Red Wings de Detroit et les Penguins de Pittsburgh.

À 63 ans, l'ex-joueur est un animateur de radio et, avec son épouse, il se veut aussi une famille d'accueil.

Écoutez Gilbert Delorme survoler l'ensemble de sa carrière et de son quotidien dans une longue entrevue avec Éric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés et les déclarations de Delorme