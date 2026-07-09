Alors que le sommet de l’OTAN à Ankara se termine, les actions de Donald Trump ont à nouveau retenu toute l’attention.

En parallèle, des avancées concrètes ont pu être obtenues, notamment au sujet des ressources de défense accordées à l’Ukraine.

Une fois de plus, les pays européens ont montré qu’ils se détachaient encore plus des États-Unis, tout comme le Canada.

Écoutez François Larochelle, ancien diplomate canadien et fellow à l’Institut d’études internationales de Montréal à l'UQAM, analyser le tout, jeudi, à Cantin le matin.