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Omnium Banque Nationale

«Je pense qu'on aura un beau tournoi avec énormément de profondeur»

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Entendu dans

Signé l'été

le 11 juillet 2026 09:13

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif
«Je pense qu'on aura un beau tournoi avec énormément de profondeur»
Tout indique que la crème du tennis masculin sera de la partie à Montréal lors de l’Omnium Banque Nationale, qui sera présenté au Stade IGA du 1er au 13 août. / Kin Cheung / The Associated Press

Tout indique que la crème du tennis masculin sera de la partie à Montréal lors de l’Omnium Banque Nationale, qui sera présenté au Stade IGA du 1er au 13 août.

Ce sont 71 des 72 meilleurs joueurs de tennis au monde qui ont confirmé leur présence à l'événement. Pour le moment, le seul grand absent du tournoi est l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui soigne une blessure au poignet.

Écoutez Valérie Tétreault, directrice générale de l’Omnium Banque Nationale, en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Dans les dernières années, on a vécu quelques retraits juste avant le tournoi, dépendamment des bobos et de l'horaire qui change. Mais cette année, le seul pour qui on a une interrogation, c'est Novak Djokovic. Son équipe voulait attendre Wimbledon et voir son état physique. Mais il n'est pas venu à Montréal depuis 2015, alors les Montréalais aimeraient le revoir. Mais pour tous les autres, ça s'annonce bien. Je pense qu'on aura un beau tournoi avec énormément de profondeur et plusieurs vedettes.»

Valérie Tétreault

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