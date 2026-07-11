Tout indique que la crème du tennis masculin sera de la partie à Montréal lors de l’Omnium Banque Nationale, qui sera présenté au Stade IGA du 1er au 13 août.

Ce sont 71 des 72 meilleurs joueurs de tennis au monde qui ont confirmé leur présence à l'événement. Pour le moment, le seul grand absent du tournoi est l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui soigne une blessure au poignet.

Écoutez Valérie Tétreault, directrice générale de l’Omnium Banque Nationale, en discuter samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.