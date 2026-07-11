Foreign Tongues : 25e album des Rolling Stones

Les Rolling Stones ont récemment dévoilé un 25e album, Foreign Tongues, après plus de 60 ans de carrière.
Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter samedi, lors de sa chronique au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Tout le monde s'entend pour dire qu'ils n'ont rien perdu de leur fougue malgré les plus de 60 ans de carrière. Même au niveau de la voix, c'est étonnant. Et on se promène dans tous les styles musicaux. De ce que je lis des critiques d'albums dans les grands magazines musicaux, c'est excellent de partout.»