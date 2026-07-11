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Foreign Tongues : 25e album des Rolling Stones

«Ils n'ont rien perdu de leur fougue» -Marjorie Vallée

par 98.5

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Entendu dans

Signé l'été

le 11 juillet 2026 08:12

Avec

Marjorie Vallée
Marjorie Vallée
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Ils n'ont rien perdu de leur fougue» -Marjorie Vallée
Les Rolling Stones ont récemment dévoilé un 25e album, Foreign Tongues, après plus de 60 ans de carrière. / Scott A Garfitt/Invision/AP

Les Rolling Stones ont récemment dévoilé un 25e album, Foreign Tongues, après plus de 60 ans de carrière.

Écoutez la chroniqueuse Marjorie Vallée en discuter samedi, lors de sa chronique au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Tout le monde s'entend pour dire qu'ils n'ont rien perdu de leur fougue malgré les plus de 60 ans de carrière. Même au niveau de la voix, c'est étonnant. Et on se promène dans tous les styles musicaux. De ce que je lis des critiques d'albums dans les grands magazines musicaux, c'est excellent de partout.»

Marjorie Vallée

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