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Levée de fond pour le cancer rare de son amie

«Tant qu'à faire un défi, je voulais que ce soit plus grand que juste pour moi»

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Signé l'été

le 5 juillet 2026 11:02

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Tant qu'à faire un défi, je voulais que ce soit plus grand que juste pour moi»
Jean-François Baril / Cogeco Média

En septembre, Michèle Ashton traversera à la nage 13 km du lac Léman (à cheval sur la France et la Suisse), afin d’amasser des fonds pour la recherche et le développement concernant le sarcome, un cancer très rare dont est atteinte sa bonne amie Brigitte Beauchamp.

Écoutez Brigitte Beauchamp, atteinte d’un cancer du sarcome, et Michèle Ashton, son amie, discuter de ce beau geste, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

«J'ai de la famille à Genève et le lac Léman a toujours été mythique pour moi. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais le traverser. Alors c'est cet été que ça se passe. Et à travers mes discussions avec Brigitte, je me suis dit que, tant qu'à faire un défi, ce serait plus grand que juste pour moi. Brigitte m'a mise en contact avec la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et ils ont construit une page pour faire une levée de fonds.»

Michèle Ashton

Lien pour donner : Traversée du Lac Léman pour Brigitte

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