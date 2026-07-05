Levée de fond pour le cancer rare de son amie

En septembre, Michèle Ashton traversera à la nage 13 km du lac Léman (à cheval sur la France et la Suisse), afin d’amasser des fonds pour la recherche et le développement concernant le sarcome, un cancer très rare dont est atteinte sa bonne amie Brigitte Beauchamp.

Écoutez Brigitte Beauchamp, atteinte d’un cancer du sarcome, et Michèle Ashton, son amie, discuter de ce beau geste, dimanche, au micro de Jean-François Baril.