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H-Q offre des visites de centrales et barrages

«Ça reste des ouvrages grandioses qui ont fait notre fierté»

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Entendu dans

Signé l'été

le 5 juillet 2026 10:29

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
«Ça reste des ouvrages grandioses qui ont fait notre fierté»
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

La société d’État Hydro-Québec invite les Québécois à visiter gratuitement les centrales, barrages ou centres d’interprétation dans onze régions de la province.

Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre se pencher sur le sujet dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.

«Ça reste des ouvrages grandioses qui ont fait notre fierté. C'est notre richesse, notre patrimoine. Les réservations sont requises en tout temps sur le site d'Hydro-Québec parce que la plupart des lieux nécessitent une visite guidée pour des raisons de sécurité, mais il y a énormément d'options. Donc, je vous encourage à y aller petits et grands.»

Fadwa Lapierre

Autres sujets abordés: 

  • La Presse: Les hôtels, un peu plus chers partout au Québec
  • Quartier DIX30 : une programmation estivale intéressante

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