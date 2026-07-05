H-Q offre des visites de centrales et barrages

La société d’État Hydro-Québec invite les Québécois à visiter gratuitement les centrales, barrages ou centres d’interprétation dans onze régions de la province.
Écoutez la chroniqueuse Fadwa Lapierre se pencher sur le sujet dimanche, au micro de l’animateur Jean-François Baril.
«Ça reste des ouvrages grandioses qui ont fait notre fierté. C'est notre richesse, notre patrimoine. Les réservations sont requises en tout temps sur le site d'Hydro-Québec parce que la plupart des lieux nécessitent une visite guidée pour des raisons de sécurité, mais il y a énormément d'options. Donc, je vous encourage à y aller petits et grands.»
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