Arabie saoudite, Qatar, Chine, Inde

Actuellement en Arabie saoudite après des escales dans plusieurs puissances mondiales, Mark Carney redéfinit la manière dont le Canada interagit avec le reste du monde, privilégiant les intérêts économiques au détriment des discours moraux traditionnels.

Le premier ministre mise sur l'hypothèse que l'Amérique ne reviendra jamais à son état antérieur, une vision réaliste qui tranche avec l'approche plus libérale et axée sur les droits de la personne des dernières décennies.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser le virage stratégique amorcé par le Canada dans sa quête de nouveaux partenaires économiques.

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