Récent rapport de la santé publique

Les jeunes ne seraient pas les seuls à passer de longues heures devant leurs écrans. Une récente étude publiée par la santé publique révèle que 30 % des aînés y consacrent plus de quatre heures par jour.

Ce groupe d'âge consacre aussi une grande partie de son temps aux réseaux sociaux. Ces données représentent une hausse par rapport aux dix dernières années.

Écoutez Florence Dancause, journaliste à La Presse, se pencher sur le sujet au micro de l'animateur Jean-François Baril.