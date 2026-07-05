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Récent rapport de la santé publique

30 % des aînés passent plus de quatre heures par jour sur les écrans

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Signé l'été

le 5 juillet 2026 09:43

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
30 % des aînés passent plus de quatre heures par jour sur les écrans
Jean-François Baril / Cogeco Média

Les jeunes ne seraient pas les seuls à passer de longues heures devant leurs écrans. Une récente étude publiée par la santé publique révèle que 30 % des aînés y consacrent plus de quatre heures par jour.

Ce groupe d'âge consacre aussi une grande partie de son temps aux réseaux sociaux. Ces données représentent une hausse par rapport aux dix dernières années.

Écoutez Florence Dancause, journaliste à La Presse, se pencher sur le sujet au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«En 2018, c'était 20,5 % des 65 ans et plus qui passaient plus de 4 heures par jours sur les réseaux sociaux. Cette tranche de population se démarquait même des adultes montréalais qui étaient à 23 %. Les chercheurs s'inquiètent du risque d'isolement, des enjeux de santé mentale, de la qualité de sommeil, que ça crée de l'anxiété. Puis aussi, c'est corrélé à moins d'activité physique. Les gens vont devenir un peu plus sédentaires.»

Florence Dancause

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