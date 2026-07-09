S'il n'y a aucun désistement ou blessure, on devrait voir 71 des 72 meilleurs joueurs de tennis au monde, du 1er au 13 août, lors de l'Omnium de tennis Banque Nationale.

Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste de Cogeco Media, nous parler de la formidable affiche prévue au tournoi de tennis Omnium Banque Nationale, avec Éric Hoziel.

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