S'il n'y a aucun désistement ou blessure, on devrait voir 71 des 72 meilleurs joueurs de tennis au monde, du 1er au 13 août, lors de l'Omnium de tennis Banque Nationale.
Écoutez Zachariel Cossette-Leblanc, journaliste de Cogeco Media, nous parler de la formidable affiche prévue au tournoi de tennis Omnium Banque Nationale, avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Pas moins de 71 des 72 meilleurs joueurs mondiaux sont attendus à Montréal;
- Seul absent majeur confirmé: l'Espagnol Carlos Alcaraz;
- Des invitations ont été envoyés au Français Gael Monfils et le Canadien Gabriel Diallo;
- On parle du débat entourant la construction d'un toit pour le stade IGA.