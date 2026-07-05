Troisième édition du Soulfest Mtl

Le Soulfest Mtl, qui propose de nombreux spectacles gratuits en salle, tiendra sa 3e édition du 9 au 12 juillet 2026.
Écoutez Marjorie Vallée présenter son entretien avec Kim Richardson, l'ambassadrice de l'événement, dimanche, au micro de Jean-François Baril.
«C'est un peu comme le Festival international de jazz, mais plus concentré sur le style de soul RnB. C'est une belle occasion de célébrer la musique. Il y a aussi des artistes avec leur propre répertoire aussi. Ça me donne un peu d'espoir pour le futur.»