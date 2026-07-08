Le Québécois s'incline face au géant Djokovic

Au terme d'un duel épique de 5 heures et 15 minutes, le Québécois Félix Auger-Aliassime a malheureusement dû baisser pavillon face au géant Novak Djokovic.

Malgré cette défaite serrée en cinq manches, Auger-Aliassime a démontré une résilience impressionnante, forçant Djokovic à puiser dans ses retranchements, notamment lors de trois bris d'égalité.

Écoutez la chronique sports de Daphnée Malboeuf, mercredi, à Cantin le matin.

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