Duel de plus de cinq heures contre Djokovic

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu un duel de cinq heures et 15 minutes face au légendaire Novak Djokovic, mardi, lors des quarts de finale, à Wimbledon.

Écoutez Hugues Léger, expert en tennis et marketing sportif, commenter la défaite en cinq manches de Félix Auger-Aliassime à Wimbledon.

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