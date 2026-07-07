Duel de plus de cinq heures contre Djokovic

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu un duel de cinq heures et 15 minutes face au légendaire Novak Djokovic, mardi, lors des quarts de finale, à Wimbledon.
Écoutez Hugues Léger, expert en tennis et marketing sportif, commenter la défaite en cinq manches de Félix Auger-Aliassime à Wimbledon.
Les sujets discutés
- Le plus long match de l'histoire des quarts de finale de Wimbledon;
- «Je ne pensais pas que Djokovic avait encore ce tennis en lui lors d'un match de plus de cinq heures»;
- Félix Auger-Aliassime a joué «un très gros match, tant technique que tactique»;
- Au fil d'arrivée, Djokovic a gagné 189 points, Félix, 185.