Soutien aux jeunes athlètes

Bruny Surin, champion olympique et fondateur de la Fondation Bruny Surin, célèbre le 25ᵉ et dernier gala de sa fondation qui a soutenu de nombreux jeunes athlètes.

Écoutez Bruny Surin parler de son gala au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

L’événement, qui a aura lieu mercredi soir, réunit des personnalités telles que Georges St-Pierre, Jean Pascal, Kim Boutin et Benjamin Saint-Juste, et marque le passage du flambeau à la nouvelle génération.

Surin insiste sur l’importance du soutien financier et moral pour les athlètes, rappelant l’impact du relais 4x100m des Jeux olympiques d’Atlanta 1996 sur la communauté canadienne.