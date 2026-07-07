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Soutien aux jeunes athlètes

Un 25e et dernier gala de la Fondation Bruny Surin

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 juillet 2026 20:21

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
Un 25e et dernier gala de la Fondation Bruny Surin
Les amateurs de sports / Cogeco Média

Bruny Surin, champion olympique et fondateur de la Fondation Bruny Surin, célèbre le 25ᵉ et dernier gala de sa fondation qui a soutenu de nombreux jeunes athlètes.

Écoutez Bruny Surin parler de son gala au micro d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

L’événement, qui a aura lieu mercredi soir, réunit des personnalités telles que Georges St-Pierre, Jean Pascal, Kim Boutin et Benjamin Saint-Juste, et marque le passage du flambeau à la nouvelle génération.

Surin insiste sur l’importance du soutien financier et moral pour les athlètes, rappelant l’impact du relais 4x100m des Jeux olympiques d’Atlanta 1996 sur la communauté canadienne.

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