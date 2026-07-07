Quart de finale à Wimbledon

Le Québécois Félix Auger-Aliassime se prépare à disputer ce qui s’annonce comme le duel le plus déterminant de sa carrière jusqu’ici en quarts de finale à Wimbledon.

La tâche est toutefois colossale alors qu'il se mesure au septuple champion du tournoi, Novak Djokovic. Le Serbe, est en quête historique d'un 25e titre du Grand Chelem.

Toutefois, Selon Hugues Léger, directeur de Tennis Montréal, la fraîcheur physique et confiance renouvelée pourraient faire pencher la balance en faveur de Félix.

Écoutez la chroniqueuse Daphnée Malboeuf faire le point, mardi, au micro de Philippe Cantin.