Selon Louis-Philippe Dandenault

Plusieurs acteurs marquants de la première série de Lance et compte ont marqué des générations de Québécois, mais d'autres acteurs ont marqué les saisons successives.
Écoutez Louis-Philippe Dandenault, qui jouait le fils de Marc Gagnon, en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «Lance et compte, c'est vraiment une seconde famille»;
- Marc Messier avait un impact positif sur son entourage;
- «C'est un titan du théâtre, de la télé et du cinéma»;
- «Il était capable de briller par lui-même et de faire briller ses partenaires»