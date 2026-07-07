Demande d'arbitrage de Kirby Dach

L'attaquant des Canadiens, Kirby Dach, a demandé l'arbitrage en regard de l'offre qualificative de 4 millions $ par saison de l'organisation montréalaise.

Écoutez le journaliste de La Presse, Simon-Olivier Lorange, discuter de la demande d'arbitrage de Kirbay Dach, avec Éric Hoziel.

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