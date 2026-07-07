Demande d'arbitrage de Kirby Dach

L'attaquant des Canadiens, Kirby Dach, a demandé l'arbitrage en regard de l'offre qualificative de 4 millions $ par saison de l'organisation montréalaise.
Écoutez le journaliste de La Presse, Simon-Olivier Lorange, discuter de la demande d'arbitrage de Kirbay Dach, avec Éric Hoziel.
Les sujets discutés
- Kirby Dach n'a plus beaucoup d'arguments dans son jeu en vue de l'arbitrage;
- Les Canadiens ont fait une offre à deux volets à Dach;
- «Je pense que les Canadiens ont voulu gagner du temps»;
- «Je peine à voir un grand avenir pour Kirby Dach»;
- Simon-Olivier Lorange ne voit pas de problème pour les négociations à venir avec Arber Xhekaj...;
- ...mais il ne se prononce pas sur l'avenir de Florian Xhekaj à Montréal;
- Quelle décision les Ducks vont-ils prendre relativement à l'offre hostile des Flyers?