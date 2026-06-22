L'annonce choc de son retour en simple

L'icône du tennis Serena Williams s'apprête à faire un retour fracassant en simple à Wimbledon grâce à une invitation des organisateurs.

Éloignée des terrains depuis les Internationaux des États-Unis en 2022, la championne de 44 ans et détentrice de 23 titres du Grand Chelem prouve que sa soif de compétition reste inchangée.

Écoutez la chronique sportive de Daphnée Malboeuf, lundi à Cantin le matin.

Autres sujets abordés