Hommages de Carl Marotte et Robert Marin

Avec Marc Messier et Éric Hoziel, Carl Marotte et Robert Marien ont fait partie de la longue histoire à succès de la télésérie Lance et compte.
Écoutez les témoignages de Carl Marotte et de Robert Marien au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports, à la suite du décès de Marc Messier.
Les sujets discutés
- Carl Marotte, bouleversé, estime que «c'est comme quelqu'un de la famille qui était décédé»;
- Il évoque la générosité et l’humour de Messier sur le plateau;
- «J'ai tellement ri avec lui. C'est ce qui va me manquer le plus»;
- Pour Robert Marien, très, très émotif, c'est une «partie d'une amitié de 40 ans qui s'en va»;
- En référence à Michel Côté, Marien note que «c'est comme un autre grand frère que je perds, après Michel».