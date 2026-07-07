Hommages de Carl Marotte et Robert Marin

Avec Marc Messier et Éric Hoziel, Carl Marotte et Robert Marien ont fait partie de la longue histoire à succès de la télésérie Lance et compte.

Écoutez les témoignages de Carl Marotte et de Robert Marien au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports, à la suite du décès de Marc Messier.

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