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Hommages de Carl Marotte et Robert Marin

«C'est comme un autre grand frère que je perds, après Michel» -Robert Marien

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 juillet 2026 19:07

Avec

Éric Hoziel
Éric Hoziel
«C'est comme un autre grand frère que je perds, après Michel» -Robert Marien
Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier, en 2009, / Cogeco Média

Avec Marc Messier et Éric Hoziel, Carl Marotte et Robert Marien ont fait partie de la longue histoire à succès de la télésérie Lance et compte.

Écoutez les témoignages de Carl Marotte et de Robert Marien au micro d'Éric Hoziel, aux Amateurs de sports, à la suite du décès de Marc Messier.

Les sujets discutés

  • Carl Marotte, bouleversé, estime que «c'est comme quelqu'un de la famille qui était décédé»;
  • Il évoque la générosité et l’humour de Messier sur le plateau;
  • «J'ai tellement ri avec lui. C'est ce qui va me manquer le plus»;
  • Pour Robert Marien, très, très émotif, c'est une «partie d'une amitié de 40 ans qui s'en va»;
  • En référence à Michel Côté, Marien note que «c'est comme un autre grand frère que je perds, après Michel».

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