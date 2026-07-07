Marc Messier (1947-2026)

Marc Messier, l'un des acteurs emblématiques du Québec, est décédé, mardi, laissant un héritage marquant au cinéma, à la télévision et au théâtre, notamment à travers des rôles comme Marc Gagnon, dans Lance et compte.

Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Éric Hoziel, ami et partenaire de jeu de Marc Messier dans Lance et compte, et l'auteur de cette série, Réjean Tremblay.

«Comme vous le savez, le grand Marc Messier nous a quittés aujourd'hui. Un acteur immense au Québec, un acteur qui a marqué des générations entières au cinéma, à la télévision et au théâtre», a déclaré Éric Hozile, d'entrée de jeu, fort émotif.