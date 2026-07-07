Marc Messier (1947-2026)

Marc Messier, l'un des acteurs emblématiques du Québec, est décédé, mardi, laissant un héritage marquant au cinéma, à la télévision et au théâtre, notamment à travers des rôles comme Marc Gagnon, dans Lance et compte.
Écoutez l'animateur des Amateurs de sports, Éric Hoziel, ami et partenaire de jeu de Marc Messier dans Lance et compte, et l'auteur de cette série, Réjean Tremblay.
«Comme vous le savez, le grand Marc Messier nous a quittés aujourd'hui. Un acteur immense au Québec, un acteur qui a marqué des générations entières au cinéma, à la télévision et au théâtre», a déclaré Éric Hozile, d'entrée de jeu, fort émotif.
«Marc Messier, c'était aussi un chum. Un acteur unique. Un homme authentique. Un monument culturel, mais un homme simple. Un acteur talentueux et humble. Une personnalité excessivement adulée, mais accessible. Marc avait un sens de l'humour inégalé. Il nous avait d'ailleurs annoncé sa maladie avec humour. Il ne demandait jamais de privilège. Il ne voulait pas ce que les autres n'avaient pas. Il n'avait pas un ego démesuré. Marc Messier est malheureusement, maintenant, un immortel de la culture québécoise. Merci Marc, d'avoir été mon ami... Merci Marc, d'avoir touché tant de gens. Marc, tu étais notre héros.»
Les sujets discutés
- Marc Messier avait révélé sa malade à des proches, dont Éric Hoziel, il y a un an de cela;
- Messier avait envoyé un courriel à ses amis pour leur dire qu'ils allaient pouvoir se revoir après le... 6 juillet;
- Réjean Tremblay voulait ramener Marc Gagnon pour trois ou quatre séquences dans un projet à vfenir. Il avait décliné.
- «Ils nous avait déjà dit qu'il ne voulait plus travailler», confirme Hoziel.