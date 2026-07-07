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Mondial 2026

Le miracle argentin

par 98.5 Sports

0:00
14:33

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 juillet 2026 19:37

Avec

Vincent Destouches
Vincent Destouches
Éric Hoziel
Éric Hoziel
Le miracle argentin
Les Argentins marquent un but contre l'Egypte / AP/Mike Stewart

L'Argentine et la Suisse ont obtenu les deux derniers laissez-passer pour les quarts de finale du Mondial 2026.

Écoutez Vincent Destouches commenter les deux matchs de huitièmes de finale du Mondial 2026 en compagnie d'Eric Hoziel.

Les sujets discutés

  • L'Argentine marque trois buts sans riposte et se sauve avec la victoire contre l'Égypte;
  • L'Argentine est passée proche de tomber lors de deux matchs consécutifs;
  • Le but - controversé - refusé à l'Égypte, un complot en vue de favoriser l'Argentine?
  • La Suisse bat la Colombie aux tirs de barrage;
  • La Belgique a corrigé les États-Unis, lundi soir.

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