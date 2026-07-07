L'Argentine et la Suisse ont obtenu les deux derniers laissez-passer pour les quarts de finale du Mondial 2026.
Écoutez Vincent Destouches commenter les deux matchs de huitièmes de finale du Mondial 2026 en compagnie d'Eric Hoziel.
Les sujets discutés
- L'Argentine marque trois buts sans riposte et se sauve avec la victoire contre l'Égypte;
- L'Argentine est passée proche de tomber lors de deux matchs consécutifs;
- Le but - controversé - refusé à l'Égypte, un complot en vue de favoriser l'Argentine?
- La Suisse bat la Colombie aux tirs de barrage;
- La Belgique a corrigé les États-Unis, lundi soir.