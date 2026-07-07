Vous aimez le soccer? Vous aimez la musique? Vous risquez d'appécier le festival un goût des Caraïbes qui aura lieu durant la Coupe du monde.

Écoutez à ce sujet Ali Gerba, l'ancien joueur de l’Impact de Montréal et de Soccer Canada, au micro d'Eric Hoziel.

Ali Gerba présente le festival Un goût des Caraïbes, au Quai de l’Horloge, à Montréal, du 8 au 12 juillet, avec visionnements des quarts de finale de la Coupe du monde.

Musique, danse, exposants et activités pour enfants au menu.

Gerba souligne l’importance de promouvoir la culture du soccer au Québec, l’essor du sport localement, et l’approche de son académie à Mirabel, axée sur la technique, la discipline, le plaisir et le développement global des jeunes joueurs.