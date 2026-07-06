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Indignation partagée partout dans le monde

La FIFA retire un carton rouge à la demande de Donald Trump

par Cogeco Nouvelles | Modifié le 6 juillet 2026 à 10:45

La FIFA retire un carton rouge à la demande de Donald Trump
Le président américain Donald Trump et le président de la FIFA Gianni Infantino. / AP Photo/Chris Carlson

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Les Belges furieux: «Cette décision est sans précédent, elle sort de nulle part»

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Philippe Cantin
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La Fédération belge est furieuse après que la FIFA a accepté d’annuler un carton rouge qui avait été attribué à un joueur de l’équipe des États-Unis. Les deux pays doivent s’affronter lundi soir.

Selon les informations du New York Times, Donald Trump lui-même aurait appelé le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de réexaminer la décision prise à l’encontre de Folarin Balogun.

Si certains partisans américains applaudissent la décision, elle est critiquée partout ailleurs dans le monde.

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a elle-même qualifié la décision d’incompréhensible et d'injustifiable.

La Fédération de football belge a fait appel de la décision, mais a peu d’espoir qu’une décision soit rendue si tard avant le match.

Écoutez les entrevues réalisées sur nos ondes au sujet de ce scandale qui secoue la FIFA.

À écouter

Carton rouge retiré: Donald Trump fait plier la FIFA

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Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
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6:28

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