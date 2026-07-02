Baseball majeur

Tel qu'annoncé en primeur par le journaliste Jeremy Filosa il y a quelques jours, le CF Montréal a fait l'acquisition de Dani Pereira, du Austin FC.
Écoutez Jeremy Filosa commenter cette nouvelle et parler de baseball en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le CF Montréal confirme l'arrivée de Dani Pereira;
- Russell Martin, l'ex-joueur des Blue Jays de Toronto, a fait un don de 50 000 $ au développement du baseball canadien;
- La popularité des Blue Jays - seule équipe canadienne - entraîne une hausse des inscriptions au baseball mineur;
- Cette même popularité des Blue Jays biaise les votes en vue du Match des étoiles;
- Bobby Bonilla a touché encore son 1,19 million $ annuel au 1er juillet;
- Les Marlins de Miami ont été la meilleure équipe de juin avec 20 victoires.