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Baseball majeur

La popularité des Blue Jays fausse le scrutin du Match des étoiles

par 98.5 Sports

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10:02

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 juillet 2026 20:03

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Éric Hoziel
Éric Hoziel
La popularité des Blue Jays fausse le scrutin du Match des étoiles
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Tel qu'annoncé en primeur par le journaliste Jeremy Filosa il y a quelques jours, le CF Montréal a fait l'acquisition de Dani Pereira, du Austin FC.

Écoutez Jeremy Filosa commenter cette nouvelle et parler de baseball en compagnie d'Eric Hoziel, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Le CF Montréal confirme l'arrivée de Dani Pereira;
  • Russell Martin, l'ex-joueur des Blue Jays de Toronto, a fait un don de 50 000 $ au développement du baseball canadien;
  • La popularité des Blue Jays - seule équipe canadienne - entraîne une hausse des inscriptions au baseball mineur;
  • Cette même popularité des Blue Jays biaise les votes en vue du Match des étoiles;
  • Bobby Bonilla a touché encore son 1,19 million $ annuel au 1er juillet;
  • Les Marlins de Miami ont été la meilleure équipe de juin avec 20 victoires.

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