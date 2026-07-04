Mauvaise surprise après le déménagement

À leur arrivée dans leur nouvelle demeure, plusieurs personnes ont eu une bien mauvaise surprise : des insectes indésirables envahissent leur habitation.

Les exterminateurs sont donc débordés par les demandes. Comment se débarrasser de ces insectes? Quand faut-il vraiment faire appel à un service professionnel? Quels produits privilégier?

Écoutez Paméla Marquis, propriétaire de la compagnie Gestion parasitaire Insecta sur la Rive-Sud de Montréal, donner ses conseils samedi au micro de l’animateur Jean-François Baril.