De plus en plus populaire à l'international

Le plus récent rapport de Spotify montre une vitalité impressionnante de la musique francophone, tant au Québec qu'à l'échelle internationale.
Au Québec, les auditeurs ont intégré 25 % de chansons francophones supplémentaires à leurs listes de lecture, ce qui représente 3 millions d'heures d'écoute annuelles additionnelles. À l'échelle mondiale, un utilisateur sur six écoute des contenus en français sans pourtant résider dans un pays francophone.
Écoutez la chroniqueuse société, Fadwa Lapierre, qui fait le point sur la popularité de la musique francophone à l'international.
Des chiffres spectaculaires qui étaient inimaginables il y a à peine quelques années.
«Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé qu'on serait aussi haut qu'en ce moment. Mais on est là. Ça a pris beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup de passion. Honnêtement, il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas d'intérêt du tout du grand public international [envers la musique francophone]. Et je pense que le monde commence à découvrir qu'il y a un petit monde de musique indépendante de Montréal qui est vraiment intéressante et le monde est curieux.»
Autre sujet abordé
- La chanson officielle de la Coupe du monde de la FIFA, Dai Dai, interprétée par Shakira et Burna Boy, s'est hissée au premier rang mondial. Fait saillant: cette œuvre musicale a été produite par le Québécois Alex Castillo Vasquez. Il a d'ailleurs contacté l'artiste québécois Benny Adam, qui a contribué à l'écriture des paroles.