 Aller au contenu
De plus en plus populaire à l'international

Rapport Spotify: la musique francophone a le vent dans les voiles à l'étranger

par 98.5

0:00
9:27

Entendu dans

Le midi

le 6 juillet 2026 14:38

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin

et autres

Rapport Spotify: la musique francophone a le vent dans les voiles à l'étranger
Fadwa Lapierre / Cogeco Média

Le plus récent rapport de Spotify montre une vitalité impressionnante de la musique francophone, tant au Québec qu'à l'échelle internationale.

Au Québec, les auditeurs ont intégré 25 % de chansons francophones supplémentaires à leurs listes de lecture, ce qui représente 3 millions d'heures d'écoute annuelles additionnelles. À l'échelle mondiale, un utilisateur sur six écoute des contenus en français sans pourtant résider dans un pays francophone.

Écoutez la chroniqueuse société, Fadwa Lapierre, qui fait le point sur la popularité de la musique francophone à l'international.

Des chiffres spectaculaires qui étaient inimaginables il y a à peine quelques années.

«Quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé qu'on serait aussi haut qu'en ce moment. Mais on est là. Ça a pris beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup de passion. Honnêtement, il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas d'intérêt du tout du grand public international [envers la musique francophone]. Et je pense que le monde commence à découvrir qu'il y a un petit monde de musique indépendante de Montréal qui est vraiment intéressante et le monde est curieux.»

Mikey Rishwain Bernard, directeur artistique de M pour Montréal

Autre sujet abordé 

  • La chanson officielle de la Coupe du monde de la FIFA, Dai Dai, interprétée par Shakira et Burna Boy, s'est hissée au premier rang mondial. Fait saillant: cette œuvre musicale a été produite par le Québécois Alex Castillo Vasquez. Il a d'ailleurs contacté l'artiste québécois Benny Adam, qui a contribué à l'écriture des paroles.

Vous aimerez aussi

De la Gaspésie au Japon: «C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé»
Le Québec maintenant
De la Gaspésie au Japon: «C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé»
0:00
5:07
Temps d'écran chez les ainés: «Ce n'est pas mieux» - Jean-François Biron
Le midi
Temps d'écran chez les ainés: «Ce n'est pas mieux» - Jean-François Biron
0:00
10:03
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
Réseaux sociaux en voyage: une erreur qui augmente les risques de cambriolage
Rattrapage
Plus du tiers des Canadiens publient en temps réel
Réseaux sociaux en voyage: une erreur qui augmente les risques de cambriolage
Temps d'écran chez les ainés: «Ce n'est pas mieux» - Jean-François Biron
Rattrapage
Usage intensif selon une étude
Temps d'écran chez les ainés: «Ce n'est pas mieux» - Jean-François Biron
SDC du Quartier latin: «72% de nos membres sont en faveur de la piétonnisation»
Rattrapage
Pas de rue piétonne sur Saint-Denis cet été
SDC du Quartier latin: «72% de nos membres sont en faveur de la piétonnisation»
Québec réclame un meilleur contrôle du Benadryl
Rattrapage
Défi viral causant la mort d'un jeune québécois
Québec réclame un meilleur contrôle du Benadryl
Achat de nouveaux sous-marins: «les retombées seront énormes» - Victor Henriquez
Rattrapage
Nouvelle flotte submersible
Achat de nouveaux sous-marins: «les retombées seront énormes» - Victor Henriquez
«L'intégrité sportive de la compétition est entachée» - Vincent Destouches
Rattrapage
Mondial 2026
Carton rouge de l'Américain Folarin Balogun annulé
«L'intégrité sportive de la compétition est entachée» - Vincent Destouches
Retour au bureau des fonctionnaires fédéraux: «Le gouvernement fait à sa tête»
Rattrapage
Le syndicat est furieux
Retour au bureau des fonctionnaires fédéraux: «Le gouvernement fait à sa tête»
Train à Repentigny: «Il n'y a pas de substances dangereuses» - Denis Allard
Rattrapage
Déraillement majeur en zone résidentielle
Train à Repentigny: «Il n'y a pas de substances dangereuses» - Denis Allard
Pollution lumineuse spatiale: des risques sous-estimés pour la santé humaine
Rattrapage
Voûte céleste menacée
Pollution lumineuse spatiale: des risques sous-estimés pour la santé humaine
La vie dans le Nord du Québec: une réalité méconnue
Rattrapage
Voyage à George River, baie d'Ungava
La vie dans le Nord du Québec: une réalité méconnue
«En tant qu'immigrant légal aux États-Unis, j'ai aucune crainte»
Rattrapage
Un Québécois républicain au Texas
«En tant qu'immigrant légal aux États-Unis, j'ai aucune crainte»
Pas de grosses transactions, mais des signatures importantes pour Kent Hughes
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Demidov et Dobes sous contrat
Pas de grosses transactions, mais des signatures importantes pour Kent Hughes
Le mythe du jeune paresseux: un taux d'activité record au Québec
Rattrapage
La dure réalité des 15-19 ans
Le mythe du jeune paresseux: un taux d'activité record au Québec
L'inaction du ministère des Transports dénoncée par les élus locaux
Rattrapage
Sécurité routière et bureaucratie
L'inaction du ministère des Transports dénoncée par les élus locaux