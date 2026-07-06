De plus en plus populaire à l'international

Le plus récent rapport de Spotify montre une vitalité impressionnante de la musique francophone, tant au Québec qu'à l'échelle internationale.

Au Québec, les auditeurs ont intégré 25 % de chansons francophones supplémentaires à leurs listes de lecture, ce qui représente 3 millions d'heures d'écoute annuelles additionnelles. À l'échelle mondiale, un utilisateur sur six écoute des contenus en français sans pourtant résider dans un pays francophone.

Écoutez la chroniqueuse société, Fadwa Lapierre, qui fait le point sur la popularité de la musique francophone à l'international.

Des chiffres spectaculaires qui étaient inimaginables il y a à peine quelques années.