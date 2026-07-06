Usage intensif selon une étude

L’augmentation du temps d’écran chez les ainés au Québec est un phénomène grandissant et trop souvent négligé par rapport à la réalité des jeunes

Les écrans permettent le maintien des liens sociaux, mais ils intensifient aussi les risques d’isolement, de sédentarité, ainsi que la vulnérabilité face aux algorithmes et aux fraudes en ligne.

Écoutez Jean-François Biron, chercheur à la Direction régionale de santé publique, faire le point sur la santé numérique des ainés, lundi lors de l'émission Le midi.