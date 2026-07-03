Abordabilité

Pour pallier la crise de l'accès à la propriété, le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a annoncé le financement des infrastructures en eau des municipalités à la condition que les maisons construites soient abordables. Le programme vise la création de quartiers de maisons préfabriquées, de plain-pied, offertes à un prix maximal de 350 000$.

Écoutez le ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, détailler ce projet au micro de Philippe Cantin, vendredi matin, au 98.5.

Pour inciter les promoteurs, le gouvernement provincial rembourse de manière rétroactive la taxe de bienvenue depuis le 1er janvier 2026 et permet qu'un quart des habitations de ces nouveaux quartiers soient vendues au-dessus du plafond de 350 000$. Une trentaine de municipalités ont déjà manifesté leur intérêt pour ce projet.